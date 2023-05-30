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Ракеты Zuni и не только. США объявят о передаче Украине нового вооружения, - СМИ

Фото: США анонсируют передачу Украине ракет Zuni (airandspace.si.edu)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки завтра, 31 мая, анонсируют передачу Украине военной помощи в рамках нового пакета. В него войдут ракеты Zuni.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента “Голоса Америки” Карлу Бебб в Twitter.

"Представители министерства обороны сказали мне, что США предоставят дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра", - пишет она.

При этом журналистка уточнила, что в пакет, в частности, войдут:

  • снаряды для ЗРК Patriot;
  • артиллерийские снаряды;
  • снаряды для РСЗО HIMARS;
  • неуправляемые ракеты воздух - земля Zuni;
  • системы ПВО Avenger;
  • ПЗРК Stinger.

Ракеты Zuni

Ракеты Zuni, которые ранее уже передавали Украине, могут бить по целям на расстоянии до 8 километров. Боевая часть может быть как осколочно-фугасной, так и бронебойной.

Примечательно, что носителями таких ракет являются западные самолеты, которых нет у Украины. Поэтому в нашей стране для запуска ракет приспособили Су-25.

ПВО Avenger

Системы ПВО Avenger Украина также ранее уже получала от союзников. Их устанавливают на шасси бронеавтомобиля HMMWV.

ЗРК могут сбивать воздушные цели врага на высоте от 0,5 до 3,8 километра и дальности от 0,5 до 5,5 километра. В состав комплекса входят два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС.

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