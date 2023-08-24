Ракети для ЗРК Patriot і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина сьогодні, 24 серпня, відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли ракети для ЗРК Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
У новий пакет допомоги увійшли:
Також Німеччина повідомила, що запланувала в майбутньому передати Україні:
В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.
Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.
Зазначимо, що наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одну їй передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.
На початку серпня Німеччина відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.
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