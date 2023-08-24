Ракети для ЗРК Patriot і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

У новий пакет допомоги увійшли:

10 систем виявлення дронів;

40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

16 вантажівок Zetros;

510 000 патронів до вогнепальної зброї.

Також Німеччина повідомила, що запланувала в майбутньому передати Україні:

90 систем виявлення дронів;

42 вантажівки Zetros;

31 мільйон патронів до вогнепальної зброї.

В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.

Patriot в Україні

Зазначимо, що наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одну їй передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

На початку серпня Німеччина відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.