Ракеты для ЗРК Patriot и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи

В новый пакет помощи вошли:

10 систем обнаружения дронов;

40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

16 грузовиков Zetros;

510 000 патронов к огнестрельному оружию.

Также Германия сообщила, что запланировала в будущем передать Украине:

90 систем обнаружения дронов;

42 грузовика Zetros;

31 миллион патронов к огнестрельному оружию.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

Некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.

Patriot в Украине

Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине необходимо 50 батарей Patriot.

В начале августа Германия отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.