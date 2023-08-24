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Ракеты для ЗРК Patriot и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия сегодня, 24 августа, отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошли ракеты для ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли:

  • 10 систем обнаружения дронов;
  • 40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • 510 000 патронов к огнестрельному оружию.

Также Германия сообщила, что запланировала в будущем передать Украине:

  • 90 систем обнаружения дронов;
  • 42 грузовика Zetros;
  • 31 миллион патронов к огнестрельному оружию.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

Некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.

Patriot в Украине

Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине необходимо 50 батарей Patriot.

В начале августа Германия отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

 

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