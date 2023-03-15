Ракети для ППО і не тільки. Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

Пакет військової допомоги містить, серед іншого, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін та ракет для ППО.

Він фінансується через нещодавно створений "український фонд", створення якого підтримали соціал-демократи, "Венстре", Помірна партія, Соціалістична народна партія, "Ліберальний альянс", Консервативна народна партія та інші.

"Я дуже радий, що переважна більшість у данському парламенті об'єдналася, щоб допомогти Україні у боротьбі за свободу. Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно просила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо виконати це бажання", - заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троєлс Лунд Поульсен.

Новий пакет військової допомоги для України включає наступне: