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Данія створить фонд на 1 млрд доларів для допомоги Україні

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Середа 15 березня 2023 11:20
Данія створить фонд на 1 млрд доларів для допомоги Україні Фото: Данія створить фонд на 1 млрд доларів для допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Данії та широка більшість партій парламенту домовились про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон (1 млрд доларів США). Кошти будуть направлені на цивільну, військову та економічну допомогу Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів Данії.

"Сьогоднішньою угодою ми виділяємо трохи більше 7 млрд данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною", - заявив міністр фінансів Ніколай Ваммен.

Як відзначив голова МЗС Ларс Льокке Расмуссен, українці борються не лише за свою країну, але й за безпеку Європи. Він відзначив, що Данія виводить підтримку Україні на новий рівень.

"Це стосується не в останню чергу бізнес-сфери. Данські компанії можуть постачати багато з того, чого не вистачає Україні, наприклад, питну воду, централізоване опалення та продукти харчування. Тому ми повинні посилити наші зусилля", - додав Расмуссен.

Зазначається, що фонд складатиметься з трьох компонентів, а саме:

  • військової підтримки України у вигляді зброї, військового обладнання й тренувальних заходів. На військову підтримку передбачено приблизно 5,4 мільярда данських крон у 2023 році;
  • цивільної підтримки, яка спрямована на невідкладні гуманітарні зусилля. На ці цілі зарезервовано 1,2 млрд данських крон;
  • підтримки бізнес-ініціатив, які дають компаніям можливість зробити свій внесок у відновлення України. На це зарезервовано 0,4 млрд данських крон.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Рада ЄС затвердила збільшення Європейського фонду миру на 2 млрд євро. Гроші підуть на закупівлю зброї для ЗСУ.

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