У Брюсселі відбулося 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За результатами зустрічі Україна отримає низку оборонних пакетів від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Так, Данія підтвердила виділення пакета допомоги, до якого увійшли 200 млн євро на критично важливі засоби протиповітряної оборони. Також країна виділила новий оборонний пакет для України вартістю 645 млн євро.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю ударних безпілотників (зокрема українського виробництва), боєприпасів для літаків F-16, а також українських дронів-перехоплювачів і реалізацію ініціативи PURL. Крім того, Данія спрямовує кошти, отримані як відшкодування від Європейського фонду миру, на подальшу підтримку України.

Британія надає пакет у розмірі 240 млн фунтів на ППО: зокрема перехоплювачі, ракети LMM, а також радари. Нідерланди також підтвердили виділення зимового пакету на 500 млн євро, новий внесок у PURL цього року, а також внесок у ініціативу "Лінія дронів".

Німеччина підтвердила раніше оголошений пакет допомоги у розмірі 1 млрд євро з фокусом на протиповітряну оборону. Він включає системи IRIS-T, радари, дрони-перехоплювачі, інтеграції ракет IRIS-T в системи NASAMS, 20-мм боєприпаси для F-16. Берлін також спрямовує кошти, отримані як відшкодування від Європейського фонду миру, на подальшу підтримку України.

Норвегія анонсувала загальний пакет підтримки на близько 800 млн доларів. Зокрема 150 млн доларів будуть направлені на ППО, у тому числі ПЗРК, 300 млн доларів на PURL, ще 300 млн доларів на закупівлю українських дронів для Сил оборони, а також до 11 млн євро на засоби протидії реактивним "Шахедам".

Канада виділяє кошти на закупівлю ракет через Чеську ініціативу: AIM-7, Р-73 та Р-27. Додатково Канада передасть оптичні системи канадського виробництва в рамках програми FrankenSAM. Також Канада поставить 20-мм авіаційні боєприпаси й надасть зимове спорядження та продукти харчування для українських воїнів.

Бельгія пообіцяла передати 10 винищувачів F-16 для України до кінця 2026 року. Загальна підтримка України у цьому році становить 1,1 млрд євро. У 2027 році країна має намір спрямувати 1 млрд євро на військові потреби України. Також запланована передача ракет ППО, 70-мм боєприпасів, 20-мм боєприпасів для F-16.

Литва виділила 250 млн євро військової допомоги на 2027 рік, що складає понад 0,25% від її ВВП. Також заплановані внески у проекти українського ОПК. Естонія у 2027 році направить не менше 0,25% ВВП на підтримку України. Люксембург спрямує 25 млн євро на PURL до кінця цього року.

Франція підтвердила поставки антибалістичної РЛС GF300 Thales. До кінця 2026 року заплановані до передачі два літаки Mirage 2000-5F, авіабомби AASM Hammer 250 за кошти Норвегії та Німеччини, 30-мм боєприпаси до Mirage та інше авіаційне забезпечення за рахунок кредиту ЄС.

Швеція підтвердила пакет допомоги на 71 млн доларів, у тому числі підтримка PURL та Чеської ініціативи. Іспанія передасть додатковий пакет на більше ніж 400 млн євро, до якого увійдуть, зокрема, дрони та артилерійські снаряди. Заплановані поставки й ракет IRIS-T.

Фінляндія підтвердила спрямування двох пакетів загальним обсягом 291 млн євро, до яких увійдуть, зокрема, засоби ППО. Готується наступний пакет, а також внесок у PURL у розмірі 40 млн євро. Португалія робить внесок у 50 млн євро на PURL, 1 млн євро на NSATU Trust Fund, 3 млн євро на NATO CAP.