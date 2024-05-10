Ракети до Patriot і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

У тексті зазначено, що Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити 400 млн доларів на потреби України.

При цьому на сайті Білого дому не вказується, яке озброєння буде передано Україні.

Зазначимо, що це вже другий пакет військової допомоги Україні від США після того, як Конгрес виділив на це гроші наприкінці квітня.

Що увійшло до пакета допомоги

За словами Єрмака, Україна отримає від США ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS і артилерії, техніку та інше.