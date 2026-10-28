Ракети PAC-3 для Patriot обслуговуватимуть у Польщі: що США вирішили для ППО НАТО

США обрали Польщу для розміщення європейського центру обслуговування ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони США.
Новий центр створюватимуть на основі трансатлантичної промислової кооперації. Інтеграцію ключових ланцюгів постачання очолять Німеччина, Нідерланди та Швеція.
У Пентагоні зазначили, що рішення напряму просуває оборонно-промислові домовленості, ухвалені на липневому саміті в Анкарі в межах концепції "НАТО 3.0". За даними відомства, воно прискорює регіональну стійкість і дає змогу європейським союзникам брати на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону.
За даними Пентагону, створення регіональних потужностей з технічного обслуговування, ремонту та капітального відновлення безпосередньо на європейському театрі дій "різко скоротить" терміни виконання робіт і додатково убезпечить критично важливі лінії постачання.
У відомстві також заявили, що регіональний хаб значно підвищить оперативну готовність сил ППО та протиракетної оборони союзників, забезпечить швидке нарощування можливостей під час кризи та посилить стримування вздовж східного флангу НАТО.
У Пентагоні описують ініціативу як таку, що спрямована на потреби військових на передовій: поєднання інвестицій союзників з американськими оборонними технологіями має перетворити трансатлантичні промислові потужності на бойову міць, зокрема тримати пускові установки зарядженими та підтримувати критично важливі операції.
"Забезпечувати воїнів усім необхідним у будь-який час і в будь-якому місці - це те, як ми стримуємо супротивників і зміцнюємо колективну оборону. Сьогоднішнє оголошення перетворює партнерство на дію. Вкладаючи національні ресурси в створення цієї критично важливої можливості підтримки на східному фланзі НАТО, союзники надсилають чіткий сигнал: Альянс єдиний, серйозно налаштований на стримування та готовий підкріплювати слова діями", - заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель і підтримки Майкл Даффі.
Водночас у повідомленні Пентагону не названо термінів будівництва та запуску центру, обсягів фінансування, місця розташування в Польщі та конкретних показників потужності.
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Про дефіцит ракет до Patriot та можливості масштабувати їхнє виробництво йшлося в інтерв'ю РБК-Україна з речником Повітряних Сил Юрієм Ігнатом у жовтні. Україні іноді доводиться просити в союзників буквально по кілька ракет. Боєприпасів, витрачених на Близькому Сході, вистачило б на роки роботи Patriot.