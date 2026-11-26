За одну ніч Сили оборони вразили аеродром "Мариновка" у Волгоградській області та нафтову станцію "Транснефти" в Башкортостані. Обидва об'єкти розташовані за понад 1000 кілометрів від кордону.

Аеродром атакували комплексом "Нептун" Військово-Морських сил ЗС України.

На аеродромі базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34. З них окупанти скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції наших воїнів.

Результати удару та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюють.

Пожежа на станції "Субханкулово"

Українські засоби ураження дістали і Башкортостан. Зафіксовано влучання по території лінійної виробничо-диспетчерської станції "Субханкулово".

Це вузол "Транснєфті", через який перекачують нафту із Західного Сибіру та Башкортостану. Підтверджено ураження резервуара, на території станції спалахнула пожежа.

"Кожне таке влучання означає менше нафти для переробки і менше нафторублів, на які Росія веде війну", - зазначили у Генштабі.

У Генштабі також додали, що Сили оборони діють за правом на самооборону, яке гарантує стаття 51 Статуту ООН.