В ночь на 26 ноября ракеты "Нептун" поразили российский аэродром, на котором базируются бомбардировщики Су-34. И это еще не все пораженные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За одну ночь Силы обороны поразили аэродром "Мариновка" в Волгоградской области и нефтяную станцию "Транснефти" в Башкортостане. Оба объекта расположены в более чем 1000 километрах от границы.
Аэродром атаковали комплексом "Нептун" Военно-Морских сил ВС Украины.
На аэродроме базируются истребители-бомбардировщики Су-34. С них оккупанты сбрасывают управляемые авиабомбы на украинские города и позиции наших воинов.
Результаты ушиба и степень повреждений инфраструктуры уточняют.
Украинские средства поражения получили и Башкортостан. Зафиксировано попадание по территории линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово".
Это узел "Транснефти", через который перекачивают нефть из Западной Сибири и Башкортостана. Подтверждено поражение резервуара, на территории станции вспыхнул пожар.
"Каждое такое попадание означает меньше нефти для переработки и меньше нефтерублей, на которые Россия ведет войну", - отметили в Генштабе.
В Генштабе также добавили, что Силы обороны действуют по праву на самооборону, гарантирующее статью 51 Устава ООН.
Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 26 ноября Силы обороны поразили Куйбышевский НПЗ в Самаре.
После поражения на заводе вспыхнул пожар, а Минобороны РФ заявило о 343 сбитых украинских дронах самолетного типа.