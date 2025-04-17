Ракети до IRIS-T та дрони Vector: Німеччина передала військову допомогу Україні

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, на початку року ми писали, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року.

Також у Німеччині тривають дискусії щодо передачі Україні ракет великої дальності Taurus. Зокрема, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повторив, що готовий схвалити їх передачу Україні.

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