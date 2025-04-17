Ракеты к IRIS-T и дроны Vector: Германия передала военную помощь Украине

Помощь Украине от Германии

Напомним, в начале года мы писали, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года.

Также в Германии продолжаются дискуссии о передаче Украине ракет большой дальности Taurus. В частности, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц повторил, что готов одобрить их передачу Украине.

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