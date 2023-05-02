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Ракети Hydra 70 і не лише. США завтра оголосять новий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

Фото: США завтра оголосять про передачу Україні ракет Hydra 70 (flickr by yasu_osugi)
Автор: Іван Носальський

Влада Сполучених Штатів Америки завтра, 3 травня, анонсує передачу Україні нового озброєння в рамках чергового пакету військової допомоги. Зокрема, наша країна вперше отримає ракети Hydra 70.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Politico у Пентагоні Лару Селігман у Twitter.

За її словами, загальна вартість пакету військової допомоги становитиме 300 мільйонів доларів.

Вона уточнила, що до пакету увійдуть артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, важка техніка, запасні частини та ракети Hydra 70.

Варто зауважити, що Hydra 70 - це ракети малої дальності, які є некерованими. Їх запускають за допомогою авіації. Максимальна дальність вогню становить 10,5 км.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Україні США анонсували 19 квітня. До нього увійшли артилерійські боєприпаси та снаряди для HIMARS.

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Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України