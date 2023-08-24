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Ракети, дрони і не тільки. Зеленський розповів про виробництво української зброї

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна під час війни виробляє власну зброю. Це не лише дрони, але й ракети, снаряди, протитанкові ракетні комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на привітання президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України.

Глава держави у своєму зверненні подякував українцям, "про кого поки не можна говорити в новинах, чиї імена відомі небагатьом, але чия робота помітна всім". Йдеться про виробників зброї.

"Наші ракети. Українські снаряди. Наші гармати. Українські дрони: "лелеки", "фурії". Морські дрони, "нептуни", "корсари", "стугни". Ми виробляємо все це. Українці виробляють усе це. І коли ми пишаємося, що потопили флагман ворожого флоту - крейсер "Москва", коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо й тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов’язково знімуть кіно", - сказав президент.

Зеленський також подякував тим, кого нагороджують закритими указами, і відзначив тих, хто здійснює найскладніші операції.

 

Українські морські дрони

Нагадаємо, нещодавно голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що Україна атакувала Кримський міст, а також російські кораблі у Чорному морі морськими надводними дронами вітчизняного виробництва. Ці безпілотні апарати - є унікальною розробкою СБУ та цивільних інженерів.

Малюк розповів, що виробництво морських дронів розташоване на території України, але заводи знаходяться під землею.

Детальніше про те, якими дронами Україна атакує РФ у Чорному морі - читайте у нашому матеріалі.

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