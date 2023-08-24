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Ракеты, дроны и не только. Зеленский рассказал о производстве украинского оружия

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина во время войны производит собственное оружие. Это не только дроны, но и ракеты, снаряды, противотанковые ракетные комплексы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приветствие президента Владимира Зеленского по случаю Дня Независимости Украины.

Глава государства в своем обращении поблагодарил украинцев, "о ком пока нельзя говорить в новостях, чьи имена известны немногим, но чья работа заметна всем". Речь идет о производителях оружия.

"Наши ракеты. Украинские снаряды. Наши пушки. Украинские дроны: "лелеки", "фурии". Морские дроны, "нептуны", "корсары", "стугны". Мы производим все это. Украинцы производят все это. И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота - крейсер "Москва", когда радуемся попаданиям по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имен не назовешь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно снимут кино" , - сказал президент.

Зеленский также поблагодарил тех, кого награждают закрытыми указами, и тех, кто совершает самые сложные операции.

 

Украинские морские дроны

Напомним, недавно глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что Украина атаковала Крымский мост, а также российские корабли в Черном море морскими надводными дронами отечественного производства. Эти беспилотные аппараты - уникальная разработка СБУ и гражданских инженеров.

Малюк рассказал, что производство морских дронов расположено на территории Украины, но заводы находятся под землей.

Подробнее о том, какими дронами Украина атакует РФ в Черном море - читайте в нашем материале.

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