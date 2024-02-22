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Ракети Brimstone і не тільки. Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Архівне фото: міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Британія сьогодні, 22 лютого, оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. ЗСУ, зокрема, отримають протитанкову зброю.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет "Брімстоун" як подальше посилення захисту України", - йдеться в заяві.

За його словами, ці ракети раніше мали значний вплив на поле бою, в одному випадку змусивши російські війська відмовитися і відступити під час спроби переправи через річку.

Також він додав, що Велика Британія навчатиме додаткову кількість українських військ разом з іншими союзниками, додавши, що разом вони проведуть навчання ще 10 000 осіб у першій половині 2024 року.

Допомога від Британії

У січні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про виділення найбільшого з початку війни пакета допомоги Україні.

А нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон сказав, що економіка Російської Федерації у 25 разів слабкіша за економіку України та її союзників. Необхідно зробити цю різницю більш відчутною.

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