Ракети атакували центр Сум, де було багато людей: 21 загиблий, серед 34 поранених - діти

Російська армія у Вербну неділю атакувала центр Сум. Наразі відомо вже про понад 50 постраждалих - загиблих та поранених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.

"Прямісінько в центр міста Росія поцілила балістикою. Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято", - розповів він.

В Сумах вже 21 загиблий і 20 поранених

За даними Клименка, з перших хвилин на місця уражень прибули рятувальники та поліцейські.

"Багато жертв. За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено на цю хвилину", - зазначив глава МВС.



Наслідки обстрілу Сум (t.me/Klymenko_MVS)

За його словами, люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках. Поліція обмежила доступ до зони ураження.

Кількість постраждалих зросла до 34, серед них діти

Пізніше кількість постраждалих у Сумах зросла майже вдвічі.

"Станом на 12:00 відомо, що внаслідок атаки ворога загинула 21 людина, 34 отримали поранення, серед них 5 дітей", - розповіли в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 13 квітня, близько 10:15 військові завдали два ракетні удари по центру міста Суми.

Наслідки обстрілу Сум (t.me/pgo_gov_ua)

Тривають рятувальні роботи, кількість потерпілих уточнюється.