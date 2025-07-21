Ракети, артилерія і ППО. Сирський закликав посилити військову допомогу Україні на "Рамштайні"

Україна потребує посилення військової допомоги, особливо систем протиповітряної оборони та ракет. Також потрібна далекобійна зброя.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання у форматі "Рамштайн".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський закликав союзників терміново наростити військову підтримку України.

"Без зброї, фінансової допомоги, навчання наших захисників, гуманітарних проєктів та іншої всебічної підтримки, наданої Україні, нам було б у тисячу разів важче подолати жорстоку агресію РФ", - заявив Сирський.

Він підкреслив, що пріоритетом залишається не лише знищення російської військової машини, а й продовження реформ та розвиток демократичних принципів у всіх сферах життя.

"Ми повинні берегти життя наших цивільних і наших воїнів. Для цього я змушений ще раз закликати до збільшення допомоги Україні", - додав головнокомандувач.

Окрім ППО, Сирський назвав серед найважливішого озброєння далекобійну зброю, артилерійські снаряди, броньовані машини, евакуаційне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, радари та безпілотні системи.