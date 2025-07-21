Ракети, артилерія і ППО. Сирський закликав посилити військову допомогу Україні на "Рамштайні"
Україна потребує посилення військової допомоги, особливо систем протиповітряної оборони та ракет. Також потрібна далекобійна зброя.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання у форматі "Рамштайн".
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський закликав союзників терміново наростити військову підтримку України.
"Без зброї, фінансової допомоги, навчання наших захисників, гуманітарних проєктів та іншої всебічної підтримки, наданої Україні, нам було б у тисячу разів важче подолати жорстоку агресію РФ", - заявив Сирський.
Він підкреслив, що пріоритетом залишається не лише знищення російської військової машини, а й продовження реформ та розвиток демократичних принципів у всіх сферах життя.
"Ми повинні берегти життя наших цивільних і наших воїнів. Для цього я змушений ще раз закликати до збільшення допомоги Україні", - додав головнокомандувач.
Окрім ППО, Сирський назвав серед найважливішого озброєння далекобійну зброю, артилерійські снаряди, броньовані машини, евакуаційне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, радари та безпілотні системи.
Засідання у форматі "Рамштайн"
Контактна група "Рамштайн" була створена 26 квітня 2022 року для координації міжнародної військової допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.
Учасники групи ухвалили низку ключових рішень, завдяки яким Україна отримала системи залпового вогню HIMARS, зенітні комплекси Patriot, танки Leopard 2 та інше важливе озброєння.
21 липня відбулась чергова онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" для обговорення подальшої підтримки.
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