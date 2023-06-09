Ракетами та дронами. Що відомо про нічний удар росіян по Україні

ППО знищила чотири ракети та десять "Шахедів"

Цієї ночі до 16 ударних дронів та 6 крилатих ракет Х-101/Х-55 російські окупанти випустили по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, пуски іранських ударних дронів-камікадзе "Шахед" здійснювались з південного напрямку, а крилатих ракет - з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Натомість силами та засобами нашої ППО в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Захід" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України було знищено:

4 крилаті ракети Х-101/Х-55,

Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, БПЛА "Ланцет" та чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam".

Наслідки атаки

Загалом ворожа атака тривала впродовж 6 годин. Попри те, що нашим оборонцям вдалося збити більшість цілей, через падіння уламків є жертва та постраждалі.

Житомирська область

У місті Звягель Житомирської області внаслідок падіння уламків збитої ракети зруйновано один житловий будинок, а ще 12 пошкоджено, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, 1 людина загинула та 3 особи травмовано.

Пожежа площею близько 300 кв. м ліквідована.

Фото: у Звягелі Житомирської області через падіння уламків спалахнула пожежа (t.me/mvs_ukraine)

Дніпропетровська область

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі "оборонці з ПВК "Схід" відмінусували ворожий непотріб, що летів на область".

Попередньо, українські захисники збили над областю безпілотник та 2 крилаті ракети.

Втім, уламки впали у Новомосковському районі. Пошкоджено два приватні будинки, авто та газопровід. Люди не постраждали.

Як уточнили згодом у Повітряному командуванні "Схід", в регіоні було знищено 5 БПЛА противника та дві крилаті ракети.

Миколаївська область

За інформацією оперативного командування "Південь", близько 04:00 силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївською областю було знищено крилату ракету.

Перед нічною атакою РФ випустила ракети по Україні ввечері 8 червня

Нагадаємо, що перед нічним ударом від дій російських терористів постраждав Уманський район (Черкаська область). Там зафіксували два "прильоти": по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, близько 20:00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами "Калібр".

Попередньо, внаслідок цієї атаки восьмеро людей постраждали, двоє з них у важкому стані.

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