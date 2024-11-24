У ракетах КНДР, якими РФ б'є по Україні, схеми вироблені у США та Європі, - CNN

Аналіз фрагментів північнокорейських ракет, які російські окупанти застосовують для ударів по Україні, свідчить про наявність у них значної кількості західних комплектуючи. Вони вироблені у США та країнах Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Представник Міністерства оборони України розповів, що з початку 2024 року Росія випустила по території країни близько 60 північнокорейських ракет KN-23.
За підрахунками західних ЗМІ, це - практично кожна третя із загальної кількості 194 балістичних ракет.
Між тим у серпні та вересні фіксувався "сплеск атак балістичними ракетами".
За словами виконувача обов'язків начальника зі зв'язку ВПС ЗСУ Юрія Ігната, що з весни РФ "набагато більше використовує балістичні ракети та ударні безпілотники для ударів по Україні". Між тим використання крилатих ракет - зменшилося, зазначив він.
Як розповів генеральний прокурор України журналістам CNN, внаслідок ударів з використанням північнокорейських ракет цього року загинули щонайменше 28 людей і отримали поранення 213 осіб.
У публікації йдеться про те, що українські офіційні особи надали CNN доступ до фрагментів уламків ворожих ракет. Вони показали "очевидний ступінь схем американського та європейського виробництва чи розроблених схем у їхніх системах наведення".
У нещодавньому звіті української незалежної антикорупційної комісії (НАКО), вказується, що ключові компоненти, які використовуються в ракетах з КНДР, виробляють 9 західних виробників, у тому числі компанії, що базуються в США, Нідерландах та Великій Британії.
Деякі частини ракет KN-23/24, які проаналізували експерти, були виготовлені лише у 2023 році.
Начальник Військово-дослідної лабораторії Київського НДІ судових експертиз Андрій Кульчицький зазначив, що "усе, що працює, щоб керувати ракетою, змушувати її літати - це все сторонні компоненти".
"Вся електроніка іноземна. Нічого корейського в ній немає. Єдине, що є корейським - це метал, який швидко іржавіє та піддається корозії", - додав він.
Співробітник Головного управління розвідки Міноборони України на умовах анонімності розповів CNN, що "переважна більшість компонентів" у даних північнокорейських ракетах є західними.
"Ймовірно, 70% американські, від відомих компаній... Вони також використовують компоненти, виготовлені в Німеччині та Швейцарії", - сказав представник розвідки.
У звіті британської дослідницької організації Conflict Armament Research (CAR), який був оприлюднений на початку цього року, вказувалося, що 75% компонентів однієї з перших північнокорейських ракет, використаних для атаки на Україну, були від американських компаній.
За словами експертів із моніторингу озброєнь, достовірної інформації про те, як саме західні компоненти потрапляють до Північної Кореї, немає. Разом з тим вони додають, що усі ознаки вказують на те, що Китай є ймовірним каналом постачання.
За даними CAR, існує понад 250 компаній, чиї компоненти були виявлені в північнокорейських ракетах. Але більшість цієї електроніки продається 5 основним дистриб'юторам, які розташовані у Штатах та у Канаді.
Організація CAR закликала західних політиків зосередити більше зусиль на регулюванні цих розподільних компаній.
"Українські чиновники стверджують, що однією з головних проблем є погане дотримання режиму санкцій західними країнами", - йдеться в публікації CNN.
За словами представника української військової розвідки, компоненти також продовжують перенаправлятися до Ірану та безпосередньо до Росії.
"Росія використовує західні компоненти в усьому сегменті як летальної зброї, так і розвідувальних безпілотних літальних апаратів", - сказав представник ГУР у розмові з CNN.
Він також зазначив, що збиття одного з важких російських безпілотних літальних апаратів "Мисливець" показало, що він виготовлений переважно з американських компонентів.
Нагадаємо, 20 жовтня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що у ракеті КНДР KN-23/24, якою РФ атакувала Україну, знайшли численні нещодавно вироблені західні компоненти.
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