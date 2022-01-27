ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракета SpaceX у березні вріжеться в Місяць: що сталося

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 21:36
Ракета SpaceX у березні вріжеться в Місяць: що сталося Фото: ракета SpaceX у березні вріжеться в Місяць (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вже цього березня ракета Ілона Маска може врізатись у Місяць. Апарат було запущено ще у 2015 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Другий ступінь ракети SpaceX вивів кліматичну обсерваторію NOAA у космос після чого почав подорожувати хаотично по орбіті. Причиною цьому стала не достатня кількість палива, щоб повернутися на Землю.

Згідно з даними фахівців, вага ракети становить близько 4 тонн, а вріжеться у Місяць апарат вже 4 березня зі швидкістю 2,58 км/с.

Наразі невідомо в яке саме місце вдарить ракета, однак це буде перше в історії зіткнення поверхні Місяці зі штучним тілом.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX
NEWS
Зеленський сьогодні поговорить з Байденом: що відомо
Зеленський сьогодні поговорить з Байденом: що відомо
DAILY
Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії