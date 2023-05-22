Ракета SpaceX Falcon 9 запустила корабель з екіпажем із чотирьох людей на МКС

До складу екіпажу входять автогонщик та бізнесмен Джон Шоффнер, а також саудівські космонавти Алі аль-Карні та Райяна Барнауї. Командир екіпажу – ветеран космічних польотів, екс-космонавт NASA Пеггі Уітсон.

Очікується, що наступні 16 годин вони проведуть на борту Crew Dragon, коли він вільно пролітатиме навколо земної орбіти, виконуючи обережні маневри, щоб вирівнятися з Міжнародною космічною станцією. Космічний корабель має пристикуватися до орбітальної лабораторії приблизно за 12 годин після запуску.

Екіпаж приєднається до семи астронавтів, які вже перебувають на борту космічної станції. Члени місії проведуть там близько восьми днів. Протягом цього часу вони працюватимуть над більш ніж 20 дослідженнями та науковими проектами.

Ця місія під назвою AX-2 є однією з серії, якими Axiom Space і NASA сподіваються продовжувати стимулювати участь приватного сектора в космічних польотах, особливо на низькій навколоземній орбіті, де розташована космічна станція.

Також ця місія увійшла в історію, оскільки дослідниця стовбурових клітин Райяна Барнаві стала першою жінкою з Саудівської Аравії, яка полетіла в космос.

"Для мене велика честь і щастя представляти всі мрії та надії всіх людей у ​​Саудівській Аравії та всіх жінок удома", - сказала Барнаві.

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