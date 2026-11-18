В іншому фонді Raiffeisen Capital станом на серпень 2026 року понад 8% активів припадало на акції російського Сбербанку, який перебуває під блокувальними санкціями США та Великої Британії з 2022 року.

Як зазначає видання, Raiffeisen пояснює неможливість виходу з Росії обмеженнями місцевого законодавства, необхідністю отримувати дозволи регуляторів та ризиком втрати активів. Водночас продовження діяльності банку приносить доходи російському підрозділу та податкові надходження до бюджету РФ.

Російський Raiffeisen також залишається одним із небагатьох великих іноземних банків у РФ, які зберігають доступ до міжнародної системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. Це дає змогу обслуговувати частину транскордонних операцій російського бізнесу.

При цьому бізнес у РФ забезпечує значну частку прибутку австрійської групи. У 2022 році він приніс понад 2 млрд євро, або близько 54% загального прибутку RBI. За перше півріччя 2026 року російський підрозділ заробив близько 550 млн євро, забезпечивши 44% прибутку групи.

За оцінкою B4Ukraine та BankTrack, від початку повномасштабного вторгнення Raiffeisen сплатив до російського бюджету близько 1,9 млрд євро податків.

Окремі питання викликає обслуговування російським Raiffeisen операцій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом РФ. Зокрема, журналісти "Схем" виявили платежі з рахунків, пов'язаних із російським державним оборонним замовленням.

Своєю чергою, Grizzly Research повідомила про операції за контрактами на постачання підсанкційних товарів, а також готовність менеджерів банку відкрити рахунок фонду зі збору коштів на дрони для російської армії.

У RBI відкидають звинувачення Grizzly Research, називаючи їхній звіт оманливим і таким, що містить фактичні помилки. У групі також запевняють, що внутрішній аудит підтвердив дотримання санкційних вимог і курс на поступове згортання бізнесу в Росії.

Однак, попри багаторічні заяви про вихід, банк продовжує працювати на місцевому ринку, генерувати сотні мільйонів євро прибутку та наповнювати податками бюджет країни-агресора.