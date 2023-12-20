Raiffeisen Bank знайшов ризикований спосіб зменшити вартість виходу з Росії

Raiffeisen Bank International знайшов спосіб, хоч і ризикований, скоротити витрати на виведення своїх грошей із Росії. Австрійський банк уклав угоду з Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Російський підрозділ банку заплатить олігарху трохи більше 1,5 млрд євро в обмін на його 28% частку в австрійській будівельній компанії Strabag. Ці акції Дерипаски заморожені через європейські санкції.

Після цієї заяви акції Raiffeisen зросли на 12%.

Угода виглядає як спосіб обміну грошей, які інакше залишилися б у Росії, на цінний актив. Тим не менш, для цього потрібно як схвалення Кремля та австрійських регулюючих органів. Однак у такій заплутаній угоді є і позитивна сторона.

Raiffeisen платить дивно високу премію у розмірі 43% за частку у Strabag. Але якби він захотів вивести ті ж 1,5 млрд євро готівкою з Росії, правила Кремля змусили його погодитися на 50-відсоткову знижку і заплатити 10-відсотковий податок російському уряду. Сума 1,5 млрд євро скоротилася б приблизно до 680 мільйонів євро. Натомість банк отримає актив вартістю 1,1 мільярда євро, а збиток становить менше 30%.

Raiffeisen та санкції ЄС

Нагадаємо, Австрія схвалила 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ лише після того, як Україна виключила із "чорного списку" банківську групу Raiffeisen Bank International.

Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року отримав на території Росії, де він заробив 2 млрд євро.

Російська влада дала зрозуміти Raiffeisen, у якого близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони власників місцевих рахунків та 10 000 співробітників, що вони хочуть, щоб він залишився, тому що він дозволяє проводити міжнародні платежі.

Raiffeisen також працює і в Україні, де йому належить третій за обсягом вкладів населення та за кількістю відділень Райффайзен Банк (раніше Райффайзен Банк Аваль).