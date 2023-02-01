UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Raiffeisen Bank і не тільки. Зеленський просить вивести австрійський бізнес із Росії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Попри російську агресію в Україні деякі австрійські компанії не залишають Росію, продовжуючи таким чином підтримувати державу-терориста податками.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході спільної пресконференції з австрійським колегою Александром Ван дер Белленом.

"Ми відзначаємо ситуацію з австрійськими бізнесами, які попри жахливий російський терор не залишають Росію, продовжують, на нашу думку, підтримувати державу-терориста податками. І тому ми дуже зацікавлені, щоб цей бізнес перейшов працювати в Україну", - сказав Зеленський.

Він підкреслив ситуацію щодо Reiffeisen Bank, який не лише працює в Росії, а й ухвалює рішення, наприклад, про податкові канікули для мобілізованих у російську армію.

"Ми вважаємо, що це неприпустимо в сьогоднішніх реаліях. Ми закликаємо австрійську сторону вжити всіх можливих зусиль, щоб окремі компанії дійсно не підставляли австрійське суспільство. Я вірю, що це важливе питання буде вирішено на основі спільних цінностей", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що австрійський Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року заробив на території Росії, з ринку якої він нібито збирається піти після вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАвстріябанки