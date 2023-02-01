Raiffeisen Bank и не только. Зеленский просит вывести австрийский бизнес из России

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.

"Мы отмечаем ситуацию с австрийскими бизнесами, которые, несмотря на ужасный российский террор, не покидают Россию, продолжают, по нашему мнению, поддерживать государство-террориста налогами. И поэтому мы очень заинтересованы, чтобы этот бизнес перешел работать в Украину", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул ситуацию по Reiffeisen Bank, который не только работает в России, но и принимает решение, например, о налоговых каникулах для мобилизованных в российскую армию.

"Мы считаем, что это недопустимо в сегодняшних реалиях. Мы призываем австрийскую сторону принять все возможные усилия, чтобы отдельные компании действительно не подставляли австрийское общество. Я верю, что этот важный вопрос будет решен на основе общих ценностей", - отметил президент.