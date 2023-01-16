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Не рахують взагалі: окупант поскаржився батьку на великі втрати вагнеровців (перехоплення)

Новость на русском →
Україна, Понеділок 16 січня 2023 18:39
Не рахують взагалі: окупант поскаржився батьку на великі втрати вагнеровців (перехоплення) Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російській військовий у телефонній розмові поскаржився батьку, що його командування не рахує кількість втрачених. Окрім цього офіцери дуже часто лупцюють підлеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки в Telegram.

За словами окупанта, найбільші втрати росіян серед ПВК "Вагнера". При цьому у міністерстві оборони РФ навіть не рахують їх кількість. Солдат також розповів про те, що сам намагається не приймати участь у бойових діях, а тільки спостерігає за ними. У відповідь на це батько його похвалив.

"Вони(вагнерівці - ред.) поляків щось на дух не переносять, але поляки теж вагнерівців мочать", - сказав росіянин.

Він також розповів,, що нібито зі сторони України на фронті воюють поляки, яких американські військові накачують наркотичними речовинами. А якщо ті хочуть здатись у полон - то їх розстрілюють.

Нагадаємо, після приняття психотропних речовин російські військові ледь не вийшли на українські позиції.

Раніше ми писали, що під час одного з перехоплень окупант жалівсь, що його товаришів труять горілкою.

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Російська Федерація Вагнерівці
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