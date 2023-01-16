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Не считают вообще: оккупант пожаловался отцу на большие потери вагнеровцев (перехват)

Новина українською →
Украина, Понедельник 16 января 2023 18:39
Не считают вообще: оккупант пожаловался отцу на большие потери вагнеровцев (перехват) Фото: росийский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный в телефонном разговоре пожаловался отцу, что его командование не считает количество потерянных. Кроме этого офицеры очень часто избивают подчиненных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки в Telegram.

По словам оккупанта, самые большие потери россиян среди ПИК "Вагнера". При этом в министерстве обороны РФ даже не считают их количество. Солдат также рассказал, что сам пытается не участвовать в боевых действиях, а только наблюдает за ними. В ответ на это отец его похвалил.

"Они поляков что-то на дух не переносят, но поляки тоже вагнеровцев мочат", - сказал россиянин.

Он также рассказал, что якобы со стороны Украины на фронте воюют поляки, которых американские военные закачивают наркотическими веществами. А если те хотят сдаться в плен, то их расстреливают.

Напомним, после принятия психотропных веществ российские военные едва не вышли на украинские позиции.

Раньше мы писали, что во время одного из перехватов оккупант жаловался, что его товарищей травят водкой.

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