Рахунок іде на дні: Харківщині загрожує масове нашестя сарани

На Харківщині попередили про загрозу поширення сарани. Фахівці не виключають, що комахи можуть дістатися регіону вже найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
Головне:
За даними відомства, на території Зеленодольської громади Криворізького району Дніпропетровської області зафіксовано сезонний розвиток і масове поширення перелітної сарани (Locusta migratoria).
У зв'язку з цим існує висока ймовірність як потрапляння шкідників на територію Харківської області, так і активізації місцевих популяцій саранових, які періодично масово розмножуються в регіоні.
У Держпродспоживслужбі наголошують, що сарана становить серйозну загрозу для сільськогосподарських культур через свою плодючість, ненажерливість та здатність швидко переміщуватися.
Дорослі особини можуть долати десятки й навіть сотні кілометрів на добу. За сприятливих погодних умов відстань міграції може перевищувати 200 кілометрів.
"Це означає, що за лічені дні або тижні саранові можуть досягти нашого регіону та завдати значної шкоди посівам", - попередили у відомстві.
Найбільшу небезпеку шкідники становлять для злакових культур, зокрема кукурудзи, проса, сорго та пшениці. Водночас сарана може пошкоджувати й інші сільськогосподарські рослини.
Наразі в області фахівці спостерігають лише личинок нестадних видів саранових у місцях їхньої природної резервації - переважно на неорних землях.
Їхня чисельність поки що залишається нижчою за економічний поріг шкодочинності, а випадків заселення сільськогосподарських посівів наразі не виявлено.
Втім тепла погода у червні створює сприятливі умови для збільшення популяції шкідників на пасовищах, луках, у лісосмугах та поблизу посівів соняшнику, кукурудзи, овочевих та інших культур.
У Держпродспоживслужбі закликали аграріїв, органи місцевої влади та населення посилити моніторинг земельних ділянок, особливо у районах, що межують із Дніпропетровською областю.
У разі виявлення масового скупчення стадних видів сарани необхідно негайно повідомляти Управління фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
Раніше РБК-Україна писало, як війна, зміна клімату та діяльність людини впливають на екосистеми України. Науковці попереджають про загрозу зникнення рідкісних комах через бойові дії, поширення небезпечних південних видів, зокрема тигрових комарів і шершнів, а також скорочення популяцій бджіл через використання отрутохімікатів.
Також ми розповідали, як потепління впливає на чисельність комах в Україні. Через м'які зими деякі шкідники, зокрема сарана, успішніше переживають холодний період, що може сприяти новим спалахам їхньої чисельності. Експерт пояснює, за яких погодних умов можливе масове розмноження сарани, де вона мешкає та чому її періодична поява є природним явищем.