Рахунок іде на дні: Харківщині загрожує масове нашестя сарани

На Харківщині попередили про загрозу поширення сарани. Фахівці не виключають, що комахи можуть дістатися регіону вже найближчим часом.

Головне: Рахунок на дні та тижні: На Харківщині оголошено попередження через високу загрозу масового поширення перелітної сарани.

На Харківщині оголошено попередження через високу загрозу масового поширення перелітної сарани. Звідки суне небезпека: Осередок активного розмноження та міграції комах зафіксували у Зеленодольській громаді Криворізького району Дніпропетровської області.

Осередок активного розмноження та міграції комах зафіксували у Зеленодольській громаді Криворізького району Дніпропетровської області. Що під загрозою: Найбільшу небезпеку шкідник становить для злакових культур - кукурудзи, пшениці, проса, сорго, проте може нищити й овочі чи соняшник.

Найбільшу небезпеку шкідник становить для злакових культур - кукурудзи, пшениці, проса, сорго, проте може нищити й овочі чи соняшник. Поточна ситуація в області: Наразі на Харківщині фіксують лише личинок місцевих нестадних видів у лісосмугах та на неорних землях.

За даними відомства, на території Зеленодольської громади Криворізького району Дніпропетровської області зафіксовано сезонний розвиток і масове поширення перелітної сарани (Locusta migratoria).

У зв'язку з цим існує висока ймовірність як потрапляння шкідників на територію Харківської області, так і активізації місцевих популяцій саранових, які періодично масово розмножуються в регіоні.

Чим небезпечна сарана

У Держпродспоживслужбі наголошують, що сарана становить серйозну загрозу для сільськогосподарських культур через свою плодючість, ненажерливість та здатність швидко переміщуватися.

Дорослі особини можуть долати десятки й навіть сотні кілометрів на добу. За сприятливих погодних умов відстань міграції може перевищувати 200 кілометрів.

"Це означає, що за лічені дні або тижні саранові можуть досягти нашого регіону та завдати значної шкоди посівам", - попередили у відомстві.

Найбільшу небезпеку шкідники становлять для злакових культур, зокрема кукурудзи, проса, сорго та пшениці. Водночас сарана може пошкоджувати й інші сільськогосподарські рослини.

Яка ситуація на Харківщині зараз

Наразі в області фахівці спостерігають лише личинок нестадних видів саранових у місцях їхньої природної резервації - переважно на неорних землях.

Їхня чисельність поки що залишається нижчою за економічний поріг шкодочинності, а випадків заселення сільськогосподарських посівів наразі не виявлено.

Втім тепла погода у червні створює сприятливі умови для збільшення популяції шкідників на пасовищах, луках, у лісосмугах та поблизу посівів соняшнику, кукурудзи, овочевих та інших культур.

У Держпродспоживслужбі закликали аграріїв, органи місцевої влади та населення посилити моніторинг земельних ділянок, особливо у районах, що межують із Дніпропетровською областю.

У разі виявлення масового скупчення стадних видів сарани необхідно негайно повідомляти Управління фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.