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Счет идет на дни: Харьковской области грозит массовое нашествие саранчи

18:01 24.06.2026 Ср
3 мин
Какие посевы оказались под наибольшей угрозой?
aimg Татьяна Веремеева
Счет идет на дни: Харьковской области грозит массовое нашествие саранчи Фото: Харьковской области грозит нашествие саранчи (Getty Images)
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В Харьковской области предупредили об угрозе распространения саранчи. Специалисты не исключают, что насекомые могут добраться до региона уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области .

Главное:

  • Счет на дни и недели: В Харьковской области объявлено предупреждение из-за высокой угрозы массового распространения перелетной саранчи.
  • Откуда опасность: Очаг активного размножения и миграции насекомых зафиксировали в Зеленодольской общине Криворожского района Днепропетровской области.
  • Что под угрозой: Наибольшую опасность вредитель представляет для злаковых культур - кукурузы, пшеницы, проса, сорго, но может уничтожать и овощи или подсолнечник.
  • Текущая ситуация в области: В настоящее время на Харьковщине фиксируют лишь личинок местных нестадных видов в лесополосах и на непахотных землях.

По данным ведомства, на территории Зеленодольской общины Криворожского района Днепропетровской области зафиксировано сезонное развитие и массовое распространение перелетной саранчи (Locusta migratoria).

Из-за этого существует высокая вероятность как попадания вредителей на территорию Харьковской области, так и активизации местных популяций саранчи, которые периодически массово размножаются в регионе.

Чем опасна саранча

В Госпродпотребслужбе отмечают, что саранча представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур из-за своей плодовитости, прожорливости и способности быстро перемещаться.

Взрослые особи могут преодолевать десятки и даже сотни километров в сутки. При благоприятных погодных условиях расстояние миграции может превышать 200 км.

"Это означает, что за считанные дни или недели саранча может достичь нашего региона и нанести значительный ущерб посевам", - предупредили в ведомстве.

Наибольшую опасность вредители представляют для злаковых культур, в частности кукурузы, проса, сорго и пшеницы. В то же время саранча может повреждать и другие сельскохозяйственные растения.

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Какая ситуация на Харьковщине сейчас

В настоящее время в области специалисты наблюдают лишь личинок нестадных видов саранчовых в местах их естественной резервации - преимущественно на непахотных землях.

Их численность пока остается ниже экономического порога вредоносности, а случаев заселения сельскохозяйственных посевов пока не обнаружено .

Впрочем, теплая погода в июне создает благоприятные условия для увеличения популяции вредителей на пастбищах, лугах, в лесополосах и вблизи посевов подсолнечника, кукурузы, овощных и других культур.

В Госпродпотребслужбе призвали аграриев, органы местной власти и населения усилить мониторинг земельных участков , особенно в районах, граничащих с Днепропетровской областью.

При выявлении массового скопления стадных видов саранчи необходимо немедленно сообщать Управлению фитосанитарной безопасности и контроля в растениеводстве Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Ранее РБК-Украина писало, как война, изменение климата и деятельность человека влияют на экосистемы Украины. Ученые предупреждают об угрозе исчезновения редких насекомых из-за боевых действий, распространения опасных южных видов, в частности тигровых комаров и шершней, а также сокращения популяций пчел из-за использования ядохимикатов.

Также мы рассказывали, как потепление влияет на численность насекомых в Украине. Из-за мягких зим некоторые вредители, в частности саранча, успешнее переживают холодный период, что может способствовать новым вспышкам их численности. Эксперт объясняет, при каких погодных условиях возможно массовое размножение саранчи, где она проживает и почему ее периодическое появление является естественным явлением.

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