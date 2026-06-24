Счет идет на дни: Харьковской области грозит массовое нашествие саранчи
В Харьковской области предупредили об угрозе распространения саранчи. Специалисты не исключают, что насекомые могут добраться до региона уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области .
Главное:
- Счет на дни и недели: В Харьковской области объявлено предупреждение из-за высокой угрозы массового распространения перелетной саранчи.
- Откуда опасность: Очаг активного размножения и миграции насекомых зафиксировали в Зеленодольской общине Криворожского района Днепропетровской области.
- Что под угрозой: Наибольшую опасность вредитель представляет для злаковых культур - кукурузы, пшеницы, проса, сорго, но может уничтожать и овощи или подсолнечник.
- Текущая ситуация в области: В настоящее время на Харьковщине фиксируют лишь личинок местных нестадных видов в лесополосах и на непахотных землях.
По данным ведомства, на территории Зеленодольской общины Криворожского района Днепропетровской области зафиксировано сезонное развитие и массовое распространение перелетной саранчи (Locusta migratoria).
Из-за этого существует высокая вероятность как попадания вредителей на территорию Харьковской области, так и активизации местных популяций саранчи, которые периодически массово размножаются в регионе.
Чем опасна саранча
В Госпродпотребслужбе отмечают, что саранча представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур из-за своей плодовитости, прожорливости и способности быстро перемещаться.
Взрослые особи могут преодолевать десятки и даже сотни километров в сутки. При благоприятных погодных условиях расстояние миграции может превышать 200 км.
"Это означает, что за считанные дни или недели саранча может достичь нашего региона и нанести значительный ущерб посевам", - предупредили в ведомстве.
Наибольшую опасность вредители представляют для злаковых культур, в частности кукурузы, проса, сорго и пшеницы. В то же время саранча может повреждать и другие сельскохозяйственные растения.
Какая ситуация на Харьковщине сейчас
В настоящее время в области специалисты наблюдают лишь личинок нестадных видов саранчовых в местах их естественной резервации - преимущественно на непахотных землях.
Их численность пока остается ниже экономического порога вредоносности, а случаев заселения сельскохозяйственных посевов пока не обнаружено .
Впрочем, теплая погода в июне создает благоприятные условия для увеличения популяции вредителей на пастбищах, лугах, в лесополосах и вблизи посевов подсолнечника, кукурузы, овощных и других культур.
В Госпродпотребслужбе призвали аграриев, органы местной власти и населения усилить мониторинг земельных участков , особенно в районах, граничащих с Днепропетровской областью.
При выявлении массового скопления стадных видов саранчи необходимо немедленно сообщать Управлению фитосанитарной безопасности и контроля в растениеводстве Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
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