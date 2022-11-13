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На рахунку понад 15 БПЛА та два Ка-52. Десантник збив черговий російський "Орлан-10"

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Україна, Неділя 13 листопада 2022 14:49
На рахунку понад 15 БПЛА та два Ка-52. Десантник збив черговий російський "Орлан-10" Фото: десантник збив черговий російський "Орлан-10" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Житомирський десантник збив черговий російський БПЛА "Орлан-10" високошвидкісною ракетою Starstreak. На рахунку сержанта вже більше 15 збитих БПЛА та два гелікоптери Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

"Коли на полювання виходить воїн-зенітник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України на псевдо "Кельт", росіянам марно сподіватися, що вони побачать знов свої безпілотники чи гелікоптери", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що військовому трохи понад 20 років, він навчався на факультеті лісового господарства в одному з українських вишів. Проте, на горе росіянам, навесні цього року "Кельт" пройшов підготовку за кордоном, і тепер не дає спокою ворогам.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни росіяни втратили щонайменше 1476 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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