На рахунку понад 15 БПЛА та два Ка-52. Десантник збив черговий російський "Орлан-10"

Житомирський десантник збив черговий російський БПЛА "Орлан-10" високошвидкісною ракетою Starstreak. На рахунку сержанта вже більше 15 збитих БПЛА та два гелікоптери Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська .

"Коли на полювання виходить воїн-зенітник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України на псевдо "Кельт", росіянам марно сподіватися, що вони побачать знов свої безпілотники чи гелікоптери", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що військовому трохи понад 20 років, він навчався на факультеті лісового господарства в одному з українських вишів. Проте, на горе росіянам, навесні цього року "Кельт" пройшов підготовку за кордоном, і тепер не дає спокою ворогам.