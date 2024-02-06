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На рахунку "Івановєц" і не лише. ГУР показало роботу мисливців за кораблями РФ (відео)

Вівторок 06 лютого 2024 20:28
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На рахунку "Івановєц" і не лише. ГУР показало роботу мисливців за кораблями РФ (відео) Фото: ГУР показало роботу мисливців за кораблями РФ (kchf.ru)
Автор: Іван Носальський

Підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Group 13 займається знищенням російських кораблів. Їхню роботу показали на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО у Facebook.

Як зазначили у ГУР, на рахунку цього підрозділу вже понад п'ять ворожих кораблів. Серед них ракетний корабель "Івановєц", патрульний корабель "Сергій Котов", фрегат "Адмірал Макаров" і не лише.

Один з бійців підрозділу розповів, що при атаці на "Івановєц" використали всього 10 надводних дронів. Шість з них влучили в ціль.

Він додав, що вся комплектація та програмне забезпечення для дронів української розробки.

"Найпершою ціллю був "Іван Хурс" - новітній корабель-розвідник РФ. Після цього у нас було дві успішні місії, ми двічі вразили корабель "Сергій Котов". Ми також потопили два десантні катери з БТРом у Чорноморську", - розповів військовий.

Знищення "Іванівця"

Нагадаємо, в ніч проти 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами MAGURA V5 ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

Вартість корабля становить 60-70 млн доларів. За словами представника ГУР Андрія Юсова, всього у Росії було три такі кораблі.

Більш детально про знищення судна можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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