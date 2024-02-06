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На счету "Ивановец" и не только. ГУР показало работу охотников за кораблями РФ (видео)

Вторник 06 февраля 2024 20:28
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На счету "Ивановец" и не только. ГУР показало работу охотников за кораблями РФ (видео) Фото: ГУР показало работу охотников за кораблями РФ (kchf.ru)
Автор: Иван Носальский

Подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Group 13 занимается уничтожением российских кораблей. Их работу показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО в Facebook.

Как отметили в ГУР, на счету этого подразделения уже более пяти вражеских кораблей. Среди них ракетный корабль "Ивановец", патрульный корабль "Сергей Котов", фрегат "Адмирал Макаров" и не только.

Один из бойцов подразделения рассказал, что при атаке на "Ивановец" использовали всего 10 надводных дронов. Шесть из них попали в цель.

Он добавил, что вся комплектация и программное обеспечение для дронов украинской разработки.

"Самой первой целью был "Иван Хурс" - новейший корабль-разведчик РФ. После этого у нас было две успешных миссии, мы дважды поразили корабль "Сергей Котов". Мы также потопили два десантных катера с БТРом в Черноморске", - рассказал военный.

Уничтожение "Ивановца"

Напомним, в ночь на 1 февраля бойцы одного из подразделений ГУР уничтожили морскими дронами MAGURA V5 ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Стоимость корабля составляет 60-70 млн долларов. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, всего у России было три таких корабля.

Более детально об уничтожении судна можете узнать в материале РБК-Украина.

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