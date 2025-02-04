Рахунки поменшають: українцям радять одну дію, яка допоможе зекономити на комуналці

Українці можуть зменшити витрати на електроенергію, перейшовши на багатозонний облік. Двозонні та тризонні лічильники дозволяють сплачувати менше за світло вночі, що особливо вигідно для тих, хто використовує енергоємні прилади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
Ці лічильники враховують не лише загальний обсяг спожитої електроенергії, а й час її використання. Це дозволяє заощаджувати на оплаті, особливо якщо використовувати техніку в нічний час.
Двозонний лічильник розподіляє добу на дві зони:
Тризонний лічильник поділяє добу на три зони:
Двозонні лічильники є найбільш популярними серед споживачів, оскільки вони забезпечують економію вночі, коли споживання електроенергії знижене. Це особливо вигідно для тих, хто використовує енергоємні пристрої, такі як бойлери чи пральні машини, в нічний час.
Подайте заяву на зміну тарифу до вашого постачальника електроенергії. Вам знадобляться:
Оплатіть послугу встановлення та отримайте список сертифікованих лічильників. Придбайте лічильник у постачальника або самостійно. У разі самостійного придбання, вам потрібно буде програмувати лічильник у оператора системи розподілу.
Узгодьте встановлення з постачальником. Для цього викличте майстра, який:
Щоб економія була значною, вмикайте потужні електроприлади під час нічної зони:
На дисплеї лічильника є два значення:
Перейдіть до особистого кабінету на сайті вашого постачальника електроенергії та введіть ці дані в відповідні поля.
Нагадаємо, що тариф на світло з 1 лютого в Україні зміниться. Власники електроопалення платитимуть менше за споживання у межах ліміту 2000 кВт.