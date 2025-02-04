Счета станут меньше: украинцам советуют одно действие, которое поможет сэкономить на коммуналке

Украинцы могут уменьшить расходы на электроэнергию, перейдя на многозонный учет. Двухзонные и трехзонные счетчики позволяют платить меньше за свет ночью, что особенно выгодно для тех, кто использует энергоемкие приборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
Эти счетчики учитывают не только общий объем потребленной электроэнергии, но и время ее использования. Это позволяет экономить на оплате, особенно если использовать технику в ночное время.
Двухзонный счетчик распределяет сутки на две зоны:
Трехзонный счетчик разделяет сутки на три зоны:
Двухзонные счетчики являются наиболее популярными среди потребителей, поскольку они обеспечивают экономию ночью, когда потребление электроэнергии снижено. Это особенно выгодно для тех, кто использует энергоемкие устройства, такие как бойлеры или стиральные машины, в ночное время.
Подайте заявление на изменение тарифа к вашему поставщику электроэнергии. Вам понадобятся:
Оплатите услугу установки и получите список сертифицированных счетчиков. Приобретите счетчик у поставщика или самостоятельно. В случае самостоятельного приобретения, вам нужно будет программировать счетчик у оператора системы распределения.
Согласуйте установку с поставщиком. Для этого вызовите мастера, который:
Чтобы экономия была значительной, включайте мощные электроприборы во время ночной зоны:
На дисплее счетчика есть два значения:
Перейдите в личный кабинет на сайте вашего поставщика электроэнергии и введите эти данные в соответствующие поля.
Напомним, что тариф на свет с 1 февраля в Украине изменится. Владельцы электроотопления будут платить меньше за потребление в пределах лимита 2000 кВт.