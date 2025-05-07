Rafale збитий вперше. Пакистан знищив винищувач Індії, - CNN

Протиповітряна оборона Пакистану, ймовірно, збила індійський винищувач Rafale. Це перший випадок втрати такого літака під час бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Інформацію про знищення винищувача Rafale, який належав Індії, розкрив у коментарі CNN неназваний високопоставлений представник французької розвідки.

При цьому сам Пакистан раніше відзвітував, що збив п'ять індійських винищувачів у відповідь на удари Індії. Серед них нібито були три Rafale. Офіційні особи Індії не коментували таких тверджень.

Французьке джерело видання розповіло, що влада Франції з'ясовує, чи міг Пакистан збити більше одного Rafale.

CNN звернуло увагу, що на фотографіях уламків літака, що розбився на території Кашміру, можна помітити маркування французького виробника, проте експерти заявляють, що за ними неможливо визначити, чи належить ця деталь винищувачу Rafale.

Винищувач Rafale

Варто зауважити, що Rafale - це 10-тонний дводвигуновий багатоцільовий винищувач, який оснащений 30-міліметровою гарматою, а також ракетами "повітря-повітря", лазерними бомбами і крилатими ракетами.

До останньої ескалації конфлікту з Пакистаном Індія мала на озброєнні 36 винищувачів Rafale, закуплених у французької компанії Dassault Aviation.