Rafale сбит впервые. Пакистан уничтожил истребитель Индии, - CNN

Противовоздушная оборона Пакистана, вероятно, сбила индийский истребитель Rafale. Это первый случай потери такого самолета во время боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Информацию об уничтожении истребителя Rafale, который принадлежал Индии, раскрыл в комментарии CNN неназванный высокопоставленный представитель французской разведки.

При этом сам Пакистан ранее отчитался, что сбил пять индийских истребителей в ответ на удары Индии. В их числе якобы были три Rafale. Официальные лица Индии не комментировали такие утверждения.

Французский источник издания рассказал, что власти Франции выясняют, мог ли Пакистан сбить более одного Rafale.

CNN обратило внимание, что фотографиях обломков самолета, разбившегося на территории Кашмира, можно заметить маркировку французского производителя, однако эксперты заявляют, что по ним невозможно определить, принадлежит ли эта деталь истребителю Rafale.

Истребитель Rafale

Стоит заметить, что Rafale - это 10-тонный двухдвигательный многоцелевой истребитель, который оснащен 30-миллиметровой пушкой, а также ракетами "воздух-воздух", лазерными бомбами и крылатыми ракетами.

До последней эскалации конфликта с Пакистаном Индия имела на вооружении 36 истребителей Rafale, закупленных у французской компании Dassault Aviation.