Рафаэль Надаль победил на Australian Open и установил рекорд

Первый сет начался в равной борьбе, теннисисты выигрывали очки на своей подаче, до момента пока счет не стал 2:2. Далее Медведев деклассировал Надаля, выиграв четыре подряд гейма, причем испанец на своей подаче не выиграл ни одного розыгрыша. Как результат победа Медведева 6:2.

Во втором сете Надаль совершил брейк и повел в счете 4:1. Однако дальше Медведев сделал два брейка, испанец ответил одним. Сет перешел на тай-брейк, где в напряженной борьбе победил россиянин 7:5.

В следующей партии игроки брали очки на своей подаче, так происходило до 4:4. В следующем гейме Надаль сделал брейк, а затем взяв очко на своей подаче. В итоге испанец выиграл сет со счётом 6:4.

В следующем сете теннисисты при счете 1:1 начали проигрывать очки на собственной подаче. Россиянин проиграл две подачи, а испанец только одну и довел сет к победе. 6:4 и Надаль сравнял счет по партиям.

В последней партии при счете 2:2 Медведев проиграл свою подачу, разрешив выйти испанцу вперед. Однако при счете 5:4 Надаль не смог взять свою подачу, позволив Медведеву сравнять счет. Следующий розыгрыш оказался решающим, Медведев отыграл три брейк-пойнта но все равно проиграл собственную подачу. Последний гейм Надаль выиграл "всухую" и одержал победу на турнире.

Для Надаля победа на Australian Open-2022 стала 21-й на турнирах Большого шлема. По этому показателю Рафаэль опередил Роджера Федерера и Новака Джоковича, у которых по 20 побед и стал рекордсменом.

Теперь на счету Надаля: две победы на Australian Open, 13 на Roland Garros, две на Wimbledon и четыре на US Open.

Рафаэль Надаль (Испания) (6) - Даниил Медведев (Россия) (2) - 3:2 (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5)