Рафаель Надаль переміг на Australian Open та встановив рекорд

Перший сет розпочався в рівній боротьби, тенісисти вигравали очки на своїй подачі, до моменту поки рахунок не став 2:2. Далі Медвєдєв декласував Надаля вигравши чотири поспіль гейми, причому іспанець на своїй подачі не виграв жодного розіграшу. Як результат перемога Медвєдєва 6:2.

В другому сеті Надаль зробив брейк і повів у рахунку 4:1. Проте далі Медвєдєв зробив два брейки, іспанець відповів одним. Сет перейшов на тай-брейк, де внапруженій боротьбі переміг росіянин 7:5.

В наступній партії гравці брали очки на своїй подачі, так відбувалося до рахунку 4:4. В наступному геймі Надаль зробив брейк, а потім взяв очко на своїй подачі. В підсумку іспанець виграв сет з рахунком 6:4.

В наступному сеті тенісисти за рахунку 1:1, почали програвати очки на власній подачі. Росіянин програв дві подачі, а іспанець лише одну та довів сет до перемоги. 6:4 і Надаль зрівняв рахунок за партіями.

В останній партії за рахунку 2:2 Медвєдєв програв власну подачу, дозволивши вийти іспанцю вперед. Проте за рахунку 5:4 Надаль не зміг взяти власну подачу, дозволивши Медвєдєву зрівняти рахунок. Наступний розіграш виявився вирішальним, Медвєдєв відіграв три брейк-пойнти та все одно програв власну подачу. Останній гейм Надаль виграв "всуху" та здобув перемогу на турнірі.

Для Надаля перемога на Australian Open-2022 стала 21-ю на турнірах Великого шлему. За цим показником Рафаель випередив Роджера Федерера та Новака Джоковича, в яких по 20 перемог та став рекордсменом.

Тепер на рахунку Надаля: дві перемоги на Australian Open, 13 на Roland Garros, дві на Wimbledon та чотири на US Open.

Рафаель Надаль (Іспанія) (6) - Данило Медвєдєв (Росія) (2) - 3:2 (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5)