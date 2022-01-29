Эшли Барти стала победительницей Australian Open

В начале первого сета шла равная борьба, спортсменки спокойно выигрывали очко на своей подаче. Пока при счете 3:2 Барти не совершила брейк, после чего счет стал 4:2. К концу сета теннисистки взяли все свои подачи, таким образом Барти выиграла первый сет со счётом 6:3.

В начале второго сета Коллинс сделала два брейка и повела в счете 5:1. Но следующие четыре гейма выиграла Барти, сделав в том числе два брейка. При счете 5:5 теннисистки взяли по своей подаче и перевели сет в тай-брейк. На тай-брейке Коллинс выиграла всего одну свою подачу из шести, что привело к легкой победе Барти 7:2.

Для австралийки это третья победа в карьере на турнирах Большого шлема. До этого она выигрывала Ролан Гаррос-2019 и Уимблдон-2021.

Эшли Барти (Австралия) (1) – Даниэль Роуз Коллинс (США) (27) – 2:0 (6:3, 7:6)