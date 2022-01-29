ru ua
Сб, 29 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эшли Барти стала победительницей Australian Open

Новина українською →
Мельбурн, Суббота 29 января 2022 12:46
Эшли Барти стала победительницей Australian Open Фото: Эшли Барти (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: РБК-Украина

На Australian Open прошел женский финал. Встречались австралийка Эшли Барти (№1 WTA) и американка Даниэль Роуз Коллинс (№30 WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина.

В начале первого сета шла равная борьба, спортсменки спокойно выигрывали очко на своей подаче. Пока при счете 3:2 Барти не совершила брейк, после чего счет стал 4:2. К концу сета теннисистки взяли все свои подачи, таким образом Барти выиграла первый сет со счётом 6:3.

В начале второго сета Коллинс сделала два брейка и повела в счете 5:1. Но следующие четыре гейма выиграла Барти, сделав в том числе два брейка. При счете 5:5 теннисистки взяли по своей подаче и перевели сет в тай-брейк. На тай-брейке Коллинс выиграла всего одну свою подачу из шести, что привело к легкой победе Барти 7:2.

Для австралийки это третья победа в карьере на турнирах Большого шлема. До этого она выигрывала Ролан Гаррос-2019 и Уимблдон-2021.

Эшли Барти (Австралия) (1) – Даниэль Роуз Коллинс (США) (27) – 2:0 (6:3, 7:6)

Напомним, что определились финалисты Australian Open в мужском турнире, ими стали Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Australian Open
NEWS
С начала пандемии COVID: зафиксировано свыше 4 млн случаев и 100 000 смертей в Украине
С начала пандемии COVID: зафиксировано свыше 4 млн случаев и 100 000 смертей в Украине
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники