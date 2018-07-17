На РАЭС подключили турбогенератор после его отключения действием защиты генератора

Причиной отключения ТГ-4 16 июля стало замыкание кабеля питания

На Ровенской АЭС подключили турбогенератор после его отключения 16 июля действием электрической защиты генератора. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Турбогенератор подключили к энергосети 17 июля в 13:37.

"Причиной отключения ТГ-4 16 июля стало замыкание на землю кабеля питания силового трансформатора системы возбуждения турбогенератора. После выяснения причины проведена замена участка кабеля и выполнены необходимые проверки и испытания. Сейчас идет постепенное увеличение мощности блока", - сообщают в "Энергоатоме".

Напомним, 16 июля в 17:09 действием электрической защиты генератора был отключен от энергосети турбогенератор ТГ-4 энергоблока №2 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС. Автоматически блок был разгружен до уровня 54% номинальной мощности.

Кроме этого, 16 июля энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был подключен к энергосети после завершения среднего планового ремонта.