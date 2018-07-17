На РАЕС підключили турбогенератор після його відключення дією захисту генератора

Причиною відключення ТГ-4 16 липня стало замикання кабелю живлення

На Рівненській АЕС підключили турбогенератор після його відключення 16 липня дією електричного захисту генератора. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

Турбогенератор підключили до енергомережі 17 липня о 13:37.

"Причиною відключення ТГ-4 16 липня стало замикання на землю кабелю живлення силового трансформатора системи збудження турбогенератора. Після з’ясування причини проведено заміну ділянки кабелю та виконано необхідні перевірки та випробування. Наразі триває поступове збільшення потужності блоку", - повідомляють у "Енергоатомі".

Нагадаємо, 16 липня о 17:09 дією електричного захисту генератора було відключено від енергомережі турбогенератор ТГ-4 енергоблока №2 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС. Автоматично блок було розвантажено до рівня 54% номінальної потужності.

Крім цього, 16 липня енергоблок №3 Южно-Української АЕС було підключено до енергомережі після завершення середнього планового ремонту.