Радянські МіГи не можуть виконувати всі необхідні для українських льотчиків завдання, - експерт

"Американські винищувачі мають кращі радари і краще пристосовані до цих завдань. Тим більше, коли б'ють не по прифронтових містах, а по іншій частині України, західні винищувачі могли б отримати розвідувальну інформацію - маршрут польоту безпілотника прямо з американського AWACS (загальна назва американських літаків далекого) радіолокаційного виявлення - ред.)", - наголошує Романенко.

У сфері боротьби з ворожою авіацією українське МіГ-29 поступається російським винищувачам. За роки незалежності внесок України в модернізацію свого парку був недостатнім. Тоді як Росія активно працювала над розвитком авіаційного потенціалу.

"Вони (МіГи - ред.) не зможуть на рівних боротися з російськими винищувачами. Ті, які ми отримаємо, вони покоління 4.0, а у росіян 4++ з кращими радарами, кращим радіоелектронним обладнанням і ракетами, які діють за сучасним принципом - вистрілив" і забув", - зазначає Романенко.

Ті ракети, які, в тому числі, пристосовують до українських МіГ, потребують напівактивного радіолокаційного наведення - інакше кажучи, "вести" їх має пілот і "підсвічувати" радаром літака практично за 20 кілометрів до мети, зазначають експерти.

У питанні підтримки наземних військ МіГ-29 також не можуть працювати керованою зброєю з наземних цілей. Ракети HARM, які встановили на борту винищувачів, значно покращили здатність вражати ворожі цілі, але не можуть забезпечити ПС додатковою інформацією - отримати точніші координати, коригувати удар.