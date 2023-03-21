Радянські МіГи не можуть виконувати всі необхідні для українських льотчиків завдання, - експерт

Нинішні літаки, які стоять на балансі ЗСУ, не можуть ефективно відпрацьовувати завдання щодо повітряної оборони України. Завдяки нестандартним рішенням та професіоналізму українських льотчиків частина російських ракет перехоплюється, але західні аналоги винищувачів справилися б із цим завданням набагато краще.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів експерт з питань авіації Валерій Романенко.

"Американські винищувачі мають кращі радари і краще пристосовані до цих завдань. Тим більше, коли б'ють не по прифронтових містах, а по іншій частині України, західні винищувачі могли б отримати розвідувальну інформацію - маршрут польоту безпілотника прямо з американського AWACS (загальна назва американських літаків далекого) радіолокаційного виявлення - ред.)", - наголошує Романенко.

У сфері боротьби з ворожою авіацією українське МіГ-29 поступається російським винищувачам. За роки незалежності внесок України в модернізацію свого парку був недостатнім. Тоді як Росія активно працювала над розвитком авіаційного потенціалу.

"Вони (МіГи - ред.) не зможуть на рівних боротися з російськими винищувачами. Ті, які ми отримаємо, вони покоління 4.0, а у росіян 4++ з кращими радарами, кращим радіоелектронним обладнанням і ракетами, які діють за сучасним принципом - вистрілив" і забув", - зазначає Романенко.

Ті ракети, які, в тому числі, пристосовують до українських МіГ, потребують напівактивного радіолокаційного наведення - інакше кажучи, "вести" їх має пілот і "підсвічувати" радаром літака практично за 20 кілометрів до мети, зазначають експерти.

У питанні підтримки наземних військ МіГ-29 також не можуть працювати керованою зброєю з наземних цілей. Ракети HARM, які встановили на борту винищувачів, значно покращили здатність вражати ворожі цілі, але не можуть забезпечити ПС додатковою інформацією - отримати точніші координати, коригувати удар.