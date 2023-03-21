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Советские МиГи не могут выполнять все необходимые для украинских летчиков задачи, - эксперт

Новина українською →
Украина, Вторник 21 марта 2023 13:58
Советские МиГи не могут выполнять все необходимые для украинских летчиков задачи, - эксперт Фото: МиГ-29 не могут выполнять все необходимые для летчиков Украины задачи (wikipedia-org)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Нынешние самолеты, стоящие на балансе ВСУ, не могут эффективно отрабатывать задания по воздушной обороне Украины. Благодаря нестандартным решениям и профессионализму украинских летчиков часть российских ракет перехватывается, но западные аналоги истребителей справились бы с этой задачей гораздо лучше.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

"Американские истребители имеют лучшие радары и лучше приспособлены к этим заданиям. Тем более, когда бьют не по прифронтовым городам, а по другой части Украины, западные истребители могли бы получить разведывательную информацию - маршрут полета беспилотника прямо из американского AWACS (общее название американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения - ред.)", - отмечает Романенко.

В сфере борьбы с вражеской авиацией украинский МиГ-29 уступает российским истребителям. За годы независимости вклад Украины в модернизацию своего парка был недостаточным. Тогда как Россия активно работала над развитием авиационного потенциала.

"Они (МиГи - ред.) не смогут на равных бороться с российскими истребителями. Те, которые мы получим, они поколения 4.0, а у россиян 4++ с лучшими радарами, лучшим радиоэлектронным оборудованием и ракетами, которые действуют по современному принципу - выстрелил и забыл", - отмечает Романенко.

Те ракеты, которые, в том числе, приспосабливают к украинским МиГам, нуждаются в полуактивном радиолокационном наведении - иными словами, "вести" их должен пилот и "подсвечивать" радаром самолета практически за 20 километров до цели, отмечают эксперты.

В вопросе же поддержки наземных войск МиГ-29 также не могут работать управляемым оружием по наземным целям. Ракеты HARM, которые установили на борту истребителей, значительно улучшили способность поражать вражеские цели, но не могут обеспечить ВС дополнительной информацией – получить более точные координаты, корректировать удар.

Подробнее о том, как МиГи помогут Украине в борьбе с захватчиками и что нужно еще не только для установления паритета в небе, но и перевеса в нашу сторону, - в материале РБК-Украина.

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