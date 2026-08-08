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Радянське свідоцтво про народження: чи потрібно міняти його на нове в Україні

08:50 08.08.2026 Сб
2 хв
Українцям розповіли, як отримати новий документ
aimg Тетяна Веремєєва
Радянське свідоцтво про народження: чи потрібно міняти його на нове в Україні Фото: Свідоцтво про народження радянського зразка (РБК-Україна)
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Свідоцтва про народження, видані ще за часів СРСР, залишаються юридично чинними в Україні. Замінювати їх на документи нового зразка потрібно лише в окремих випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.

За інформацією Мін'юсту, свідоцтво про народження, видане органами реєстрації актів цивільного стану за часів СРСР, має таку ж юридичну силу, як і сучасне українське свідоцтво.

Якщо документ зберігся, не пошкоджений і містить усі необхідні відомості, обов'язково міняти його не потрібно.

Коли може знадобитися нове свідоцтво

У Міністерстві юстиції пояснили, що повторне свідоцтво про народження може знадобитися у таких випадках:

  • документ втрачено;
  • документ пошкоджений або текст став нечитабельним;
  • людина хоче отримати повторне свідоцтво;
  • є інші підстави, передбачені законодавством.

Як отримати повторне свідоцтво

Для отримання повторного свідоцтва можна звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) або скористатися відповідною онлайн-послугою.

Зазвичай для цього потрібно:

  • подати документ, що посвідчує особу;
  • надати свідоцтво, якщо воно збереглося, але пошкоджене;
  • за потреби подати додаткові документи;
  • заповнити заяву;
  • сплатити встановлений збір.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні народження дитини потрібно зареєструвати протягом місяця після її появи на світ. Зокрема писали, які документи для цього потрібні, куди можна звернутися, як оформити свідоцтво про народження дитини, яка народилася на тимчасово окупованій території, а також у яких випадках можуть відмовити в реєстрації та який штраф загрожує за її несвоєчасне оформлення.

Нагадаємо, паспорт у формі книжечки залишається дійсним, однак у низці випадків його власники зобов'язані оформити ID-картку.

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