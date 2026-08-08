Советское свидетельство о рождении: нужно ли менять его на новое в Украине
Свидетельства о рождении, выданные еще при СССР, остаются юридически действующими в Украине. Заменять их на документы нового образца нужно только в редких случаях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
По информации Минюста, свидетельство о рождении, выданное органами регистрации актов гражданского состояния во времена СССР, имеет такую же юридическую силу, как и современное украинское свидетельство.
Если документ сохранился, не поврежден и содержит все необходимые сведения, обязательно менять его не нужно.
Когда может потребоваться новое свидетельство
В Министерстве юстиции пояснили, что повторное свидетельство о рождении может потребоваться в следующих случаях:
- документ потерян;
- документ поврежден или текст стал нечитаемым;
- человек хочет получить повторное свидетельство;
- есть другие основания, предусмотренные законодательством.
Как получить повторное свидетельство
Для получения повторного свидетельства можно обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) или воспользоваться соответствующей онлайн-услугой.
Обычно для этого нужно:
- подать документ, удостоверяющий личность;
- предоставить свидетельство, если оно сохранилось, но повреждено;
- при необходимости подать дополнительные документы;
- заполнить заявление;
- уплатить установленный сбор.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине рождение ребенка нужно зарегистрировать в течение месяца после его появления на свет. В частности, писали, какие документы для этого нужны, куда можно обратиться, как оформить свидетельство о рождении ребенка, родившегося на временно оккупированной территории, а также в каких случаях могут отказать в регистрации и какой штраф грозит за его несвоевременное оформление.
Напомним, паспорт в форме книжечки остается действительным, однако в ряде случаев его владельцы обязаны оформить ID-карту.