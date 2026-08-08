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Главная » Жизнь » Общество

Советское свидетельство о рождении: нужно ли менять его на новое в Украине

08:50 08.08.2026 Сб
2 мин
Украинцам рассказали, как получить новый документ
aimg Татьяна Веремеева
Советское свидетельство о рождении: нужно ли менять его на новое в Украине Фото: Свидетельство о рождении советского образца (РБК-Украина)
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Свидетельства о рождении, выданные еще при СССР, остаются юридически действующими в Украине. Заменять их на документы нового образца нужно только в редких случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

По информации Минюста, свидетельство о рождении, выданное органами регистрации актов гражданского состояния во времена СССР, имеет такую же юридическую силу, как и современное украинское свидетельство.

Если документ сохранился, не поврежден и содержит все необходимые сведения, обязательно менять его не нужно.

Когда может потребоваться новое свидетельство

В Министерстве юстиции пояснили, что повторное свидетельство о рождении может потребоваться в следующих случаях:

  • документ потерян;
  • документ поврежден или текст стал нечитаемым;
  • человек хочет получить повторное свидетельство;
  • есть другие основания, предусмотренные законодательством.

Как получить повторное свидетельство

Для получения повторного свидетельства можно обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) или воспользоваться соответствующей онлайн-услугой.

Обычно для этого нужно:

  • подать документ, удостоверяющий личность;
  • предоставить свидетельство, если оно сохранилось, но повреждено;
  • при необходимости подать дополнительные документы;
  • заполнить заявление;
  • уплатить установленный сбор.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине рождение ребенка нужно зарегистрировать в течение месяца после его появления на свет. В частности, писали, какие документы для этого нужны, куда можно обратиться, как оформить свидетельство о рождении ребенка, родившегося на временно оккупированной территории, а также в каких случаях могут отказать в регистрации и какой штраф грозит за его несвоевременное оформление.

Напомним, паспорт в форме книжечки остается действительным, однако в ряде случаев его владельцы обязаны оформить ID-карту.

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