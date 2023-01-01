Радянська та модернізована техніка. У ЗСУ розповіли, з чим окупанти воюють на сході

Російська армія воює на сході України застарілою та модернізованою радянською технікою. Проте частина з цих засобів оснащена західним обладнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Вони воюють радянською або модернізованою радянською технікою, або на основі радянської техніки щось дороблено. Тобто вони воюють реактивними системами вогню, які були створені у Радянському Союзі, "Гради", "Урагани" та "Смерчі"", - сказав Череватий.

Він заявив, що головними засобами окупантів залишаються танки Т-72, розроблені ще в СРСР. Проте російські танки оснащені додатковим обладнанням саме західного виробництва.

"З нового - це броньовані машини "Тигр", але не можна сказати, що це "ухі-аха", які можуть змінити хід війни. Є трошки авіації, але не критично, теж нові розробки. А такі в основі - це звичайна радянська техніка або модернізована радянська техніка", - сказав речник.