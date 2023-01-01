UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Радянська та модернізована техніка. У ЗСУ розповіли, з чим окупанти воюють на сході

Фото: окупанти воюють на сході України застарілою технікою (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія воює на сході України застарілою та модернізованою радянською технікою. Проте частина з цих засобів оснащена західним обладнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Вони воюють радянською або модернізованою радянською технікою, або на основі радянської техніки щось дороблено. Тобто вони воюють реактивними системами вогню, які були створені у Радянському Союзі, "Гради", "Урагани" та "Смерчі"", - сказав Череватий.

Він заявив, що головними засобами окупантів залишаються танки Т-72, розроблені ще в СРСР. Проте російські танки оснащені додатковим обладнанням саме західного виробництва.

"З нового - це броньовані машини "Тигр", але не можна сказати, що це "ухі-аха", які можуть змінити хід війни. Є трошки авіації, але не критично, теж нові розробки. А такі в основі - це звичайна радянська техніка або модернізована радянська техніка", - сказав речник.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники знищили 106 720 російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяокупантиВійна в УкраїніВійна Росії проти України