Радуцкий о локдауне: "красные зоны" дают надежду, что вся Украина не закроется

По его словам, пока не вакцинируют 60% украинцев, угрозы локдаунов в стране будут постоянно.

"На сегодня мы пока надеемся, что будем выдерживать адаптивный карантин. Локдаун был весной прошлого года, больше локдаунов не было, были более жесткие карантины. Будем надеяться, что этот адаптивный карантин, когда по очереди закрываются области… не приведет к общегосударственному локдауну", - отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, что Закарпатская область уже демонстрирует снижение процента госпитализаций - за неделю число пациентов с COVID в больницах снизилось на 10%.

"Это дает надежду, что "красные зоны" будут давать возможность, чтобы вся страна не закрывалась. Сегодня очень нехорошая ситуация в Киеве, Киевской области, в Винницкой области, Черкассах, но будем надеяться", - добавил Радуцкий.